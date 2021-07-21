اقتصاد وأعمال

اماكن تجميح جلود الاضاحي بولاية الخرطوم

2021/07/21
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جلد او جلود الخروف مدبغة

اعلنت وزارة الصناعة بولاية الخرطوم مناطق محددة لتجميع جلود الاضاحي بولاية الخرطوم وفيما يلي تنشر سونا القائمة:

جمهورية السودان
وزارة الصناعة ولاية الخرطوم
الحملة القومية لجمع جلود الأضاحي

مواقع التجميع وتلفونات الاتصال

مواقع مدبغة الاماتونج لتجميع جلود الأضاحي.

منسق م. وضاح ٠١٢٣١٦١٣٨٤

مدير المدبغة أ. سهير : ٠٩١٢٣١٦٦٧٠

الخرطوم. المدبغة ابو حمامة

الكلاكلة اللفة. سوق اللفة

شارع الهواء. جوار قسم الشرطة

بحري : شمبات ميدان الرابطة م. اسامة طه ٠١٢٠٠٠٥٨٠٦

الدروشاب شمال جوار طلمبة قادرة م. عباس السر ٠١٢٣١٦١٣٨١

شرق النيل : حلة كوكو امام جامعة السودان كلية الطب البيطري

امدرمان : الحتانة طلمبة بشائر

الفتيحاب : محطة سراج

امبدة : تقاطع ود البشير

*مدبغة النيل الأبيض : ياسر سليمان ٠١٢٣٣٦٣٣٠١

*مدبغة بلوبوي :م. مزمل ٠٩١٨٢٨٧٠٣٢

*مدبغة الصينين. بحري : سماح اليأس ٠٩٦٢١٩٩٠٠٠

*مدبغة روبتان. بحري : محمد علي ٠٩١٢٣٠٨٥٣٨

*مدبغة خودان. بحري : احمد عبدروس ٠٩١٢٣٩١٩٦١

*مدبغة سوداهايدز. بحري : خالد عبدالرحيم ٠٩١٢٣٩٢٦٦٠

*مدبغة الكروان. بحري : حسين عطوة ٠٩٢٢٦٠٧٠٨٠

*مدبغة الاناضول. بحري : أ. ادهم ٠٩٩٩٩٩٩٠٦٦

*وكالات جلود بامدرمان :

هاشم يس ٠٩١٢٣٨٢٧٨٧
جمال البساطي ٠٩١٢٤٧٦٦٧٨

سونا

2021/07/21
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