اماكن تجميح جلود الاضاحي بولاية الخرطوم
اعلنت وزارة الصناعة بولاية الخرطوم مناطق محددة لتجميع جلود الاضاحي بولاية الخرطوم وفيما يلي تنشر سونا القائمة:
جمهورية السودان
وزارة الصناعة ولاية الخرطوم
الحملة القومية لجمع جلود الأضاحي
مواقع التجميع وتلفونات الاتصال
مواقع مدبغة الاماتونج لتجميع جلود الأضاحي.
منسق م. وضاح ٠١٢٣١٦١٣٨٤
مدير المدبغة أ. سهير : ٠٩١٢٣١٦٦٧٠
الخرطوم. المدبغة ابو حمامة
الكلاكلة اللفة. سوق اللفة
شارع الهواء. جوار قسم الشرطة
بحري : شمبات ميدان الرابطة م. اسامة طه ٠١٢٠٠٠٥٨٠٦
الدروشاب شمال جوار طلمبة قادرة م. عباس السر ٠١٢٣١٦١٣٨١
شرق النيل : حلة كوكو امام جامعة السودان كلية الطب البيطري
امدرمان : الحتانة طلمبة بشائر
الفتيحاب : محطة سراج
امبدة : تقاطع ود البشير
*مدبغة النيل الأبيض : ياسر سليمان ٠١٢٣٣٦٣٣٠١
*مدبغة بلوبوي :م. مزمل ٠٩١٨٢٨٧٠٣٢
*مدبغة الصينين. بحري : سماح اليأس ٠٩٦٢١٩٩٠٠٠
*مدبغة روبتان. بحري : محمد علي ٠٩١٢٣٠٨٥٣٨
*مدبغة خودان. بحري : احمد عبدروس ٠٩١٢٣٩١٩٦١
*مدبغة سوداهايدز. بحري : خالد عبدالرحيم ٠٩١٢٣٩٢٦٦٠
*مدبغة الكروان. بحري : حسين عطوة ٠٩٢٢٦٠٧٠٨٠
*مدبغة الاناضول. بحري : أ. ادهم ٠٩٩٩٩٩٩٠٦٦
*وكالات جلود بامدرمان :
هاشم يس ٠٩١٢٣٨٢٧٨٧
جمال البساطي ٠٩١٢٤٧٦٦٧٨
سونا