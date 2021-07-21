جو ممطر غائم يسود سماء الخرطوم صباح اليوم





ساد سماء الخرطوم ومعظم اواسط السودان صباح اليوم الاربعاء، ثاني ايام عيد الاضحى المبارك ،جو ممطر غائم مصحوب بمطر خفيف، بعد هطول امطار متفاوتة مساء امس بولاية الخرطوم، تراوحت ما بين متوسطة وغزيرة في بعض الاحياء الطرفية .

ولم تتاثر وسائل النقل العامة في وسط الخرطوم، على الرغم، من قلة الركاب، بسبب عطلة عيد الاضحى المبارك، كما لم تتأثر حركة المواطنين من جراء المطر الخفيف .

ويشار ان هيئة الارصاد الجوية السودانية كانت قد حذرت قبل يومين من هطول أمطار غزيرة في 6 ولايات سودانية ، وقالت وحدة الإنذار المبكّر في تعميمٍ، إنّه من المتوقّع أنّ تتأثر ولايات كسلا، سنار، القضارف، النيل الأزرق، الجزيرة، النيل الأبيض، بهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء.

سونا