وزير المالية: الجهود الخارجية لتوفير الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج





هنأ الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المسلمين كافة والشعب السوداني خاصة بحلول عيد الأضحى المبارك

وقال في تغريدة اليوم أن الجهد مع الخارج هدفه توفير الموارد الداخلية والخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة

وأكد جبريل ضرورة تكاتف الجميع لإخراج البلاد من ضنك المعيشة وانطلاقها نحو النهضة الشاملة وأضاف مردفا: ” دعونا نضيء شمعة بدلاً من إضاعة الوقت في سبٌ الظلام “.

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