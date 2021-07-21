وزير الداخلية يتفقد رئاسة شرطة ولاية الخرطوم





تفقد وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ الاربعاء رئاسة شرطة ولاية الخرطوم ومحلياتها السبع وقيادة قوات الاحتياطي المركزي والادارة العامة للمشروعات ومطار الخرطوم الدولي . وخلال مخاطبته منسوبي تلك الإدارات وبحسب ( سونا) أشاد الفريق اول شرطة حقوقى/ عزالدين الشيخ علي منصور بالجاهزية التامة لهذه القوات لحماية ارواح وممتلكات المواطنين، مؤكدا إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير بيئة العمل وجعلها جاذبة لانفاذ الخطط المنعية الخاصة بمكافحة الجريمة والتي تحقق الأمن والإستقرار مثمنا التضحيات الكبيرة التي تقوم بها قوات الشرطة في الإضطلاع بواجباتها خدمة لامن وسلامة الوطن والمواطن مقدما لهم التهاني بمناسبة عيد الفداء .

كوش نيوز