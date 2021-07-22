وزير المالية: دعونا نضئ شمعة بدلا من اضاعة الوقت في سب الظلام





هنأ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم المسلمين بصفة عامة و السودانيين بصفة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال إن الجهود التي تبذلها وزارته مع الخارج هدفها توفير الموارد الداخلية والخارجية لتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة.

وناشد الجميع في تغريدة الأربعاء بضرورة التكاتف في هذه الفترة، لإخراج البلاد من ضنك المعيشة وانطلاقها نحو النهضة الشاملة على حد قوله.

واردف قائلا: دعونا نضيء شمعة بدلا من إضاعة الوقت في سب الظلام.