الارصاد الجوية: توقعات بهطول امطار بعدد من ولايات البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية تأثر ولايات النيل الازرق، القضارف، سنار، النيل الابيض، وولايات درافور بتكون السحب الرعدية التي تؤدي الى هطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية، وقد تتسبب في جريان المياه عبر الاودية والمناطق المنخفضة وذلك اعتبارا من اليوم الى صباح الغد.

ودعت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذرة، كما نبهت ايضا قاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة اتخاذ التدابير اللازمة كما ناشدت المواطنين مراعاة وتنظيم انشطتهم الخارجية بحسب التنوية.

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