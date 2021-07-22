تلفزيون السودان ينظم يوما مفتوحا حول الزراعة في المجتمع السوداني





يبث تلفزيون السودان ثالث ايام عيد الأضحى المبارك يوما مفتوحا عن الزراعة يعكس دور الزراعة في المجتمع السوداني.

كما يتم خلال اليوم المفتوح بث فلم عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية يعكس دور المنظمة العربية في الوطن العربي ودولة المقر، ويتناول الفلم تاريخ تاسيس المنظمة العربية واهدافها خلال الفترات السابقة .

ويتناول البرنامج مشاريع التجارب العملية من مختلف ولايات السودان ومعايدات من ولايات السودان المختلفة وعدد من الفقرات والبرامج الحوارية .

ويهتم اليوم بعكس النشاط الزراعي بالسودان من بحوث وتقانات زراعية ودور الدولة تجاه السياسات الزراعية، كما يتناول اهمية الشركات الزراعية، ويفرد اليوم مساحات للمختصين في القطاع العام والخاص واصحاب التجارب وعكس الجانب الثقافي المتعلق بحياة المزارعين .

ويحتوي البرنامج على فقرات مختلفة على مدار اليوم ويستضيف وكيل وزارة الزراعة الاتحادية عبدالرحمن، وبين الجدول والوردة وبطاقة مائدة مع ابونا تماتيوس رئيس الكنيسة القبطية بمدني ومقابلة مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور ابراهيم الدخيري وفقرة طموحات شاب .

ويتناول اليوم عمل درامي تحت عنوان مسرح الكارو(مسرح الشارع ) مع النجم كوجاك، وسجل البرنامج في اليوم الثالث فقرات تحت عنوان اشرقت ارض الجزيرة مع محافظ مشروع الجزيرة، وشعر في وقت الزمن الجميل وفقرة زينة وعاجباني وسهرة انثي الغرس الطيب مع خبراء زراعيين وتضم الجلسة الفنان عبدالولي علي مختار.

قام بانتاج البرنامج خالد رمضان وشارك في الاعداد السموءل حسن بشرى والباحث سيف اليزل وفي التقديم كل من نسرين حسن الامام، هيثم الريح وحاتم محمد عثمان واحمد هواري .

وقام بوضع الرؤية الاخراجية فريق عمل الاخراج المكون من المخرج كردش ومجدي مكي ويوسف كبوش وعبدالرحمن عبدالرازق.

وتعرض اسرة اليوم الثالث فلم الطريق الى الباوقة وفقرة البستان والاطفال بالاضافة الى استطلاعات من ولايات السودان عن الزراعة والتامين الزراعي وبرنامج اغاني الثمار.

سونا