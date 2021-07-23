عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 23 يوليو 2021م





صحيفة السودانيٰ:

وسط تفاقم حالات الإصابة بكورونا في البحر الأحمر وتزايد أعداد الوفيات كيانات الشرق تطلق نداء

حميدتي يزور البرهان في (قندتو)

حميدتي في (كدباس): السودان يسعنا جميعاً

الدفاع المدني ينقذ أرواح 85 معدناً انهارت بهم بئر بأحد مناجم الذهب في الشمالية

آبي أحمد يوجه رسالة للسودان ومصر

الإصابة بكورونا رغم التطعيم .. لماذا وما هي الفئات الأكثر تضررا؟

تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف النوبي من 11 عضواً

توقعات بهطول أمطار في عدد من الولايات

٠

صحيفة النيل الدولية:

السودان يتصدر ترتيب الدول العربية الأكثر مديونية في 2021

اثيوبيا : اكتمال ملء سد النهضة دون الإضرار بالسودان ومصر

السودان يدرس تطبيق مواد “الجرائم ضد الإنسانية

والى غرب دارفور يؤكد دعمه للجبهة الثورية بالولاية

إسرائيل تعلن الانضمام الى الاتحاد الأفريقي كمراقب.

سما نيوز:

دقلو: لدينا فرصة تاريخية للتوافق والوطن لا يبنى بالانقسامات والعصبية

دقلو يسجل زيارة خاصة للرئيس البرهان بمسقط رأسه بنهر النيل

وكالة السودان للأنباء “سونا”

السودان يرفض سياسة الامر الواقع الاثيوبية بشأن سد النهضة

بثينة دينار:مؤتمر نظام الحكم من الالتزامات في اتفاقية سلام جوبا

النائب العام يتسلم البلاغ الجنائي بكشف مادة الدراسات الإسلامية

والى غرب دارفور يؤكد دعمه للجبهة الثورية بالولاية

حاكم اقليم النيل الازرق:الادارة الاهلية تمثل السلطة الحقيقية

والي الجزيرة يقدم تهاني العيد للقوات النظامية بالولاية

ناظر قبيلة سليم:القانون الجديد يسهم في توطيد الأمن والاستقرار

تنفيذى امبدة يمتدح جهود النظافة بالمحلية

طوارئ الجزيرة تتفقد اطفال السرطان و تطمئن على الحصاحيصا والكاملين

سيول هائلة تجتاح منطقة الفاو

شمال كردفان تستهدف زراعة (8) ملايين فدان للموسم الزراعي الصيفي

إكتمال بعثة السودان المشاركة في الأولمبياد

استمرار حملات النظافة بسوق ام درمان

مروي: اعلان الطوارئ لمقابلة توقعات تصريف مياه السد