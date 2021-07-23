مصر.. أبناء العم اختلفوا على دفن متوفية فاشتبكوا بالأسلحة النارية.. والكشف عن إجمالي القتلى والمصابين





لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٥ آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم بسبب خلاف على غسل متوفاة ودفنها بناحية المجابرة دائرة مركز جرجا بسوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، تلقت إخطارايفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب الخلاف على غسل متوفاة ودفنها، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي جرجا العام تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المرصد