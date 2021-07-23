الحركة الشعبية قيادة عقار تبشر باتفاقية سلام جوبا بمحلية ودالماحي





زار وفد الحركة الشعبية قيادة عقار باقليم النيل الازرق صباح اليوم المدينة (3) بمحلية ودالماحي بقيادة العقيد الركن فريد الفحل موسى بغرض التبشير باتفاقية سلام جوبا وكان في استقبالهم القيادات المجتمعية و الشبابية بالمدينة .

وقدم العقيد الركن فريد الفحل تنويرا شاملاً حول مكتسبات اتفاق سلام جوبا داعيا كافة المواطنين للالتفاف حول اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار والابتعاد عن القبلية والعنصرية والعمل على مساندة ودعم حاكم إقليم النيل الأزرق باعتباره أحد أبناء الإقليم الحادبين على مصلحة الوطن والإقليم.

من جانبها دعت الأستاذة نجاة كوكو عضو الوفد ممثلة النساء والشباب الجميع للانخراط في عملية التنمية والمساهمة في توعية المجتمع بمكتسبات سلام جوبا وبشريات الحكم الذاتي.

وناشدت قيادات الإدارة الأهلية الاضطلاع بادوارهم في فض النزاعات و الاهتمام بالتعليم من اجل النهوض بالاقليم.

وطالب الأستاذ خضر عوض ناصر ممثل اللجان المجتمعية الأطراف الموقعة على سلام جوبا بالجدية وتسريع عملية تنفيذ بنود الاتفاقية وانزالها لارض الواقع والعمل على تنمية الإقليم والابتعاد عن العراك السياسي الخاسر .

ودعا خضر مجتمعات الإقليم لتناسي مرارت الحرب واغتنام فرص السلام والاستفادة من موارد الإقليم في عملية التنمية.

وتخلل برنامج الزيارة تكريم قيادات الحركة الشعبية بالمنطقة.

سونا