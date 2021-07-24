يستحقون وسببت لهم شهرة في 5 دقائق





قالت الفنانة المصرية، يسرا، إن “السوشيال ميديا حاليًا صنعت نجومًا لا يستحقون هذا الأمر وسببت لهم شهرة في دقائق”.

وأكدنت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء DMC”، أنها لا تحب السوشيال ميديا، قائلة: “فيه ناس بتدفع فلوس في السوشيال ميديا علشان تشتمك وبتبفي معروفة لحساب مين”.

وأشارت إلى أن البعض صنع نجوماً لا يستحقون الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “السوشيال ميديا خلت فنانين بقوا نجوم في 5 دقائق وتاريخهم الفني مفيش ولا تعبوا ولا حاجة، ده أنا كنت بدهن الحيطة مع يوسف شاهين في الاستوديو وكنت مبسوطة!”، فالسوشيال بتدى فرصة لناس لا تستحق”.وأضافت يسرا إلى أنها بدأت حياتها في مجال الفن كمطربة واجتازت اختبارات نقابة المهن الموسيقية لكنها حققت حلم التمثيل وكان من ضمن مشاريعها فيلم غنائي يجمع بينها وبين محمد منير يضم 22 أغنية لكنه لم يكتمل.

سبوتنيك