السودان .. النيابة العامة توضّح ملابسات بشأن تكدّس الجثث بالمشارح





كشفت النيابة العامة في السودان عن ملابسات بشأن تكدّس الجثث بالمشارح.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت النيابة إنّ النائب العام المكلّف مبارك محمود عثمان شرع منذ توليه مهامه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح برئاسة رئيس نيابة عامة والتي باشرت اعمالها فور صدور القرار .

وأوضحت أنّ اللجنة قامت بعمل زيارات ميدانية استهدفت مشارح أمدرمان وبشائر والتميز للوقوف علي حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين بالمشارح .

وأضافت” اللجنة أوضحت أنّ أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تمثّلت في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح والتي أدّت لتحميل تلك المشارح فوق طاقتها الإستيعابية مع توافد أعداد أخرى من الجثامين لتلك المشارح”.

وتابعت” كما أوضحت اللجنة أنّ انقطاع التيّار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة بعد أنّ أدّى إلى تحلّل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة للمباني المجاورة لتلك المشارح”.

وأوضحت اللجنة أنّها أوصت بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح.

وأكمل” قامت اللجنة بجهود مضنية أسفرت عن تصنيف الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين، وفيات ضحايا حوادث السير والمرور، وفيات طبيعية لها شهادات وفاة، وفيات بها شبهات جنائية (عدد ٢ جثمان وتم التعرف علي اصحابها”.

وتابعت” اللجنة أوضحت أنّ الفئات الثلاثة الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأيّ تحقيقاتٍ جنائية أو أعمال تحريّ تخصّ لجان الشهداء أو المفقودين”.

وأشارت إلى أنّ النائب العام قام على إثر التوصيات باستصدار توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البرتكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص والتي تكللت بمواراة أكثر من (٧٠) من تلك الجثامين الثري ولازال العمل جارياً في دفن بقية الجثامين.

باج نيوز