إنذار بأمطار غزيرة في”8″ ولايات سودانية





حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان من أمطار غزيرة في 8 ولايات خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، السبت، إنّه من المتوقّع أنّ تتأثر ولايات البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، القضارف، النيل الأبيض، جنوب دارفور، غرب دارفور، وجنوب كردفان، بتكوّن السحب الرعدية.

وأشارت إلى أنّ السحب ستؤدّي إلى هطول أمطارٍ متوسطةً إلى غزيرةٍ مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.

وأوضحت أنّ ذلك سيؤدي إلى جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة.

وطالبت الهيئة بحسب التعميم قاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة اتّخاذ التدابير اللازمة.

باج نيوز