“حماس”: اعتماد إسرائيل في الاتحاد الإفريقي قرار صادم ومستنكر





قالت حركة حماس الفلسطينية، إن خطوة اعتماد إسرائيل في الاتحاد الإفريقي كعضوٍ مراقبٍ، قرارٌ صادم ومُستنكر.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، السبت، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت الحركة أنّ القرار يعزز شرعية الكيان على أرضهم.

وأضافت” القرار يمنح الكيان المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاته لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمه الوحشية بحق شعبنا”.

وأضافت أن القرار “تم منحه من دول القارة الإفريقية، التي ما زالت تعاني، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منها”.

وطالبت حماس دول القارة الإفريقية بطرد الكيان من اتحادها، وفرض عقوبات رادعة عليه حتى يرضخ للحق والعدل”.

والخميس، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، انضمام بلادها مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي عضوًا مراقبًا.

باج نيوز