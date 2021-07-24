الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لمجابهة الفيضانات





اكدت الادارة العامة للدفاع المدني اكتمال كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمجابهة خريف هذا العام وما يصحبه من فيصانات وزيادة في مناسيب المسطحات المائية بالبلاد وفي السياق كشف العميد شرطة/قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني وفق المكتب الصحفي للشرطة عن هطول أمطار بمعدلات متوسطة الي خفيفة في بعض الولايات مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية دون خسائر في الارواح أو حدوث اضراركبيرة في الممتلكات ماعدا حالة وفاة واحدة غرقا داخل خور بولاية جنوب كردفان مشيرا الي إنخفاض مناسيب النيل الأزرق في جميع الأحباس وإنخفاض معدل التصريف بخزان الروصيرص الأمر الذي أدي لفتح عدد ستة بوابات بمقدار ستة أمتار عن الفتحة الواحدة بزيادة متر عن يوم أمس واكد العميد قرشي مواصلة جهود الدفاع المدني في تعزيز وتقوية التروس النيلية بالعاصمة والولايات وخصوصا في أماكن الهشاشة علي طول مجري الأنهار تاهبا للفيضانات وتحسبا لإرتفاع مناسيب النيل متوقعا هطول المزيد من الأمطار في عدة ولايات حسب توقعات غرفة الإنذار المبكر بهيئة الإرصاد الجوي موضحا أن الغرفة المركزية وبالتنسيق مع هيئة الإرصاد الجوي ووزارة الري ظلوا يتابعون عن كثب مناسيب النيل وإجراء التحوطات اللازمة والإستعداد المبكر للسيول والفيضانات التي قد تحدث من جراء هطول الامطار .

الخرطوم ( كوش نيوز)