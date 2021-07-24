وفاة واصابة (41) شخص في حادث مروري جنوب الأبيض





لقى أربعة أشخاص مصرعهم واصيب 37 آخرون اصابات متفاوتة وذلك إثر حادث مروري بجنوب مدينة الأبيض جراء اصطدام بص سياحي بشجرة وهو في طريقه للخرطوم بمنطقة جبل الهشابة على بعد 14 كليو جنوبي الأبيض. وأوضح العميد شرطة قاسم أمين احمد مدير شرطة الولاية بالانابة وفق (سونا) أن أسباب الحادث تعود إلى عدم انتباه سائق البص للعوامل الطبيعية وذلك لكثافة الأشجار بين جانبي الطريق. وأكد نقل المتوفين الى مشرحة الأبيض والمصابين لمستشفى الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية الكاملة مبينا تفاوت حالة المصابين. من جهته قام الأستاذ خالد مصطفى ادم والي ولاية شمال كردفان يرافقه مدير عام وزارة الصحة ومدير عام مستشفى الابيض على بزيارة مستشفى الطوارئ بالأبيض للاطمئنان على حالة المصابين وأعرب عن أسفه للحادث وترحم على المتوفين وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وشدد الوالي على الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين والمتوفين في الحادث هم: فتحية عدلان محمود وأبنائها عبد الماجد محمد فضل الله والرضي محمد فضل الله وريم أياك.

الخرطوم ( كوش نيوز)