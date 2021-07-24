برقية تهنئة من البرهان للرئيس المصري





بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت ببرقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياَ للشعب المصري مزيداَ من التقدم والتطور والنماء . وأعرب رئيس مجلس السيادة وفق ( سونا) عن إعتزازه بما يربط بين البلدين من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل موكداَ حرص السودان الراسخ على العمل مع الشقيقة مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين .

الخرطوم ( كوش نيوز)