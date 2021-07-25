عقب اختفاء ضابط .. السودان يقرر اغلاق المعبر الحدودي مع إثيوبيا





أغلقت السلطات السودانية، السبت، المعبر الحدودي مع إثيوبيا، بمدينة القلابات السودانية الواقعة في محلية باسندة بعد اختفاء النقيب بهاء الدين يوسف قائد منطقة القلابات العسكرية أثناء ملاحقته ميليشيات إثيوبية اختطفت الجمعة 3 أطفال سودانيين من داخل الحدود.

واقتادت الميليشيات الإثيوبية الأطفال السودانيين قرب القلابات المحاذية للمتمة الإثيوبية في إقليم الأمهرا إلى جهة غير معلومة.

وكشفت التحركات العسكرية عن وجود الأطفال المختطفين في منطقة “ثلاثة قطاطي” برفقة ميليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وتشهد مدينتي القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية حشودا عسكرية ضخمة، حيث دفعت السلطات في إقليم الأمهرا صباح السبت بتعزيزات عسكرية علي متن ناقلات جند كبيرة مزودة بأسلحة وتم اغلاق المحال التجارية والمقاهي والفنادق.

صحيفة السوداني