قرار نيابي بدفن الجثامين المكدسة بالمشارح بعد تصنيفها





أصدرت النيابة العامة السبت توجيها بدفن الجثامين المكدسة بالمشارح، بعد تصنيفها ومعرفة هوياتها وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص.

وأوردت وكالة السودان للأنباء، أن النيابة العامة أصدرت بيانًا حول تكدس الجثث بالمشارح أشارت فيه إلى أن النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان شرع منذ توليه مهام منصبه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح برئاسة رئيس نيابة عامة وباشرت اللجنة أعمالها فور صدور القرار.

وقالت النيابة إن اللجنة قامت مباشرةً بزيارات ميدانية استهدفت مشارح أم درمان وبشائر والتميز للوقوف على حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين بالمشارح.

وأوضحت اللجنة أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تمثلت في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح، كما أوضحت اللجنة إن انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة بعد أن أدى إلى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة في المباني المجاورة لتلك المشارح.

وأوصت اللجنة بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح.

وقامت اللجنة، بحسب بيان النيابة بجهود كبير أسفرت عن تصنيف الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات منها وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين، وفيات ضحايا حوادث السير والمرور، وفيات طبيعية لها شهادات وفاة ووفيات بها شبهات جنائية لعدد ٢ جثمان وتم التعرف على أصحابها.

وقالت اللجنة إن الفئات الثلاثة الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحرٍ تخص الشهداء أو المفقودين.

وأكدت النيابة أن النائب العام المكلف قام على إثر تلك التوصيات باستصدار توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص والتي تكللت بمواراة أكثر من (٧٠) من تلك الجثامين الثرى ولا زال العمل جاريًا في دفن بقية الجثامين.

صحيفة السوداني