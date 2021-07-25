القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز





كشف الإعلامي سيد على تفاصيل جديدة عما تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز إثر عملية جراحية.

وقال سيد علي خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن” عبر قناة “الحدث اليوم”، إن أحد الأطباء بالمستشفى التي دخلتها ياسمين عبد العزيز أكد أنها أجرت عملية جراحية ليست بالمنظار كما أشيع.

وتابع “سيد” على لسان الطبيب، قائلاً: “بعد العملية.. القولون وباختصار انفجر”.

وطمأن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلق “وائل” على تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلاً: “أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي” .

وتابع وائل حديثه، قائلاً: “ياسمين عبد العزيز الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب”.

صدى البلد