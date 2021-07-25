إعفاء المراجع العام..وتعيين ياسر عرمان مستشاراً سياسياً لحمدوك





أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم “الأحد” قرارات بتعيين مستشارين بمكتبه.

ونص القرار على تعيين عائشة حمد محمد مستشارًا لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشارًا للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار مستشارا للسلام، وياسر عرمان مستشارًا سياسيًا.

كما أصدر قراراً بإعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخر الدين عبدالرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والإصلاح الاداري، وديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى اتّخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

باج نيوز