السودان..استراتيجية جديدة لتنويع إنتاج المعادن





كشفت وزارة المعادن عن استراتيجية جديدة لتنويع إنتاج المعادن وخلق قيمة مضافة لها.

وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، إنّ الدولة تعوّل على قطاع المعادن، مبينًا أنّ التعدين يشمل الذهب وجميع المعادن لجهة أنّ هناك معادن لها عائدات أكثر من الذهب.

وأضاف: الوزارة ستعمل على تنويع المعادن وتنظيم الموارد والإنتاج”.

وهنأ الوزير قيادات الوزارة والفريق العامل بجبل عامر، معتبراً أن الجبل محطة مهمة للعمل بالوزارة سيما وان الجبل به مخزون كبير من المعادن.

باج نيوز