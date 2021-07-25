بسبب (كورونا) .. قرار بتمديد الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر





أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أمر طوارئ رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢١م والخاص بتمديد أمر الطوارئ الصحية رقم (٤٧) لمدة اسبوع آخر، وذلك استناداً على حالة الطوارئ الصحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة الكورونا.

وبموجب القرار تم تمديد أمر الطوارئ رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢١م لمدة أسبوع آخر من تاريخ الأحد الموافق ٢٥ /يوليو/٢٠٢١م مع التشديد على الإشتراطات والإحترازات الصحية الكاملة.

وشدد أمر الطوارئ على تطبيق القرار بمحليات بورتسودان سواكن ـــــ سنكات _حلايب، على أن تطبق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ والسلام العام لسنة ١٩٩٧م على كل من يخالف هذا الأمر.

باج نيوز