الهادي محمد إبراهيم: الاستثمار مدخل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية





أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم أن الاستثمار يُعد الواجهة والمدخل الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقاء المعايدة للعاملين بوزاره الاستثمار والتعاون صباح اليوم، ودعا إلى ضروره تضافر الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب بالبلاد.

وقال الهادي إن الاستثمار يُعد مدخل وواجهة لتنمية الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن تهيئه بيئة العمل بالاستثمار مع الحرص على تدريب وتأهيل العاملين في حقل الاستثمار، وتعهد بتذليل كل العقبات التي تعترض العاملين بالاستثمار من خلال تجويد بيئة العمل.

وأكد الوزير استمرار وزارته في الإصلاح والعمل على عرض مالديها من فرص استثمارية حتى يصبح السودان مقصدا جاذبا للاستثمار ومخزوناً لاستراتجيه الأمن الغذائي العربي والمحلي والإقليمي.

من جانبها دعت الأمين العام المكلف آحلام مدني سبيل إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار بجانب البحث في مستوى المشاريع والمستثمر نفسه.

وأوضحت أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تأهيل وتدريب العاملين بالاستثمار وتهيئة بيئة العمل.

باج نيوز