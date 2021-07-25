نقابة الأطباء المصرية تفتح تحقيقا مع طبيب كشف “سرا” عن الفنانة ياسمين عبد العزيز





فتحت نقابة الأطباء المصرية تحقيقا في شكوى مقدمة ضد طبيب أفشى أسرارا من السجل المرضي للفنانة ياسمين عبد العزيز.الفنانة المصرية

وقالت النقابة، في بيان لها، إن “الشكوى المقدمة من قبل الطبيب كريم مصباح، محل اهتمام من لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها على أن تكون النتيجة إما إحالة الطبيب للهيئة التأديبية أو الحفظ”.

وكان طبيب مصري يدعى ماهر عمران، كشف من خلال منشور له عبر حسابه في “فيسبوك”، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحا أنها سبق وأجرت جراحتين لإزالة كيس تجمع دموي، واحدة في أمريكا والأخرى في دولة عربية.

وتعاني الفنانة ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وتدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأصدر توجيها، بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “نشكر سياده رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا”.

كما أكد وائل عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أمس السبت، أن ياسمين عبد العزيز حالتها مستقرة إلى حد ما بفضل رعاية الأطباء ودعاء الجمهور، لكنها ما زالت تشعر بالتعب. وأضاف أنها ستخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام.

سبوتنيك