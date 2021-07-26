القبض على مالك عقار الأنفوشي المائل قبل هروبه





ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على مالك عقار الأنفوشي أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه، وتمت إحالته لقسم شرطة الجمرك وإحالته للنيابة العامة.

وكانت قد كشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية، وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي، ليصبح العقار مكونا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاثة أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.

وكان قد حدث ميل فى عقار بمنطقة بحرى، الكائن 14 بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .

الإسكندرية أسماء على بدر

اليوم السابع