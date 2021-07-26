أغرب جرائم الثانوية العامة في مصر.. يضع راوتر على سور المدرسة ليسهل الغش لابنه





شهدت امتحانات الثانوية العامة في مصر واقعة غريبة، حيث وضع أب جهاز ” روتر” على سور المدرسة، لتيسير عملية الغش لابنه.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة اليوم السابع فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من رئيس لجنة الامتحانات بمركز سمالوط، ورئيس اللجنة العامة لمدرسة سمالوط الثانوية بنين، بشأن وجود جسم غريب أعلى سور المدرسة داخل كيس بلاستيك أسود اللون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود «راوتر» انترنت، أعلى سور مدرسة الثانوية بنين موصل بشقة سكنية داخل منزل خلف المدرسة.

وأفادت التحريات الأولية أن أحد الأشخاص قام بوضع روتر على سور مدرسة لتيسير الغش لنجله طالب بالصف الثالث الثانوي ويؤدي الامتحان بذات المدرسة، وتم رفع الراوتر بمعرفة مركز الشرطة وتحريزه تحت تصرف النيابة العامة والقبض على الطالب ووالده .

صحيفة البيان