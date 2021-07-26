الشرطة: انخفاض الجريمة بالخرطوم خلال عطلة الأضحى





أشَادَ مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان أحمد، بمُستوى تنفيذ خُطة تأمين العاصمة خلال عُطلة العيد، والتي تميّزت بالانتشار الواسع للقوات، والحملات المُنتظمة على أوكار الجريمة، وتأمين صلاة العيد بالمساجد والساحات، والمُتنزهات والأحياء، ممّا أدى لانخفاض واضح في نسبة البلاغات.

وترأس مدير شرطة الولاية أمس، اجتماع تقييم تنفيذ خُطة تأمين الولاية في عطلة العيد، وضم مديري الدوائر والإدارات ورؤساء الأقسام الجنائية بشرطة الخرطوم

وقال زين العابدين إن جملة البلاغات الجنائية بولاية الخرطوم انخفضت بنسبة (41%) خلال العطلة مقارنة بالأيام التي سبقتها، وشمل الانخفاض كافة أنواع الجرائم، وانخفضت بلاغات الجرائم ضد النفس والجسم إلى (33.3%)، بينما انخفضت بلاغات الجرائم ضد المال بنسبة (44%)، والطمأنينة العامة بنسبة (35%).

وأشارت إحصائيات شرطة ولاية الخرطوم إلى أنّ نسبة استرداد المال المسروق بلغت (52%)، وتم استرداد (8) سيارات من جملة (9) سيارات مسروقة، وجارٍ البحث عن التاسعة.

وأكد الاجتماع مواصلة الالتزام بالاحترازات الصحية الخاصة بجائحة (كورونا) وسط قوات الشرطة، ووجّه باستمرار الحملات الشرطية التي ظهر أثرها واضحاً في انخفاض الجريمة.

صحيفة الصيحة