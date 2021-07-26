مجلس الوزراء يوجه بتقديم رؤية متكاملة لزيادة التوليد الكهربائي





وجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف قطاع الكهرباء بتقديم رؤية متكاملة لزيادة التوليد الكهربائي وخطوط النقل بالإستفادة من الفرص والإمكانات الحقيقية المتاحة حالياً لتسهم بدورها في حل مشكلة قطاع الكهرباء بصورة جذرية.

جاء ذلك لدى ترؤوسه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إجتماع الغرفة الفرعية لقطاع الكهرباء وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول الأمير ووكيلة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الأستاذة آمنة ابكر عبد الرسول وممثلي شركات التوليد المائي والحراري والنقل والتوزيع وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

واستعرض الإجتماع برنامج صيانة محطات التوليد الحراري المائي للفترة من أغسطس المقبل إلى نهاية مارس من العام القادم 2022، حيث وجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وشركات التوليد الحراري والمائي بعقد إجتماع يخصص لمناقشة برمجة الميزانيات اللازمة لأعمال الصيانة حتى تبدأ في الوقت المحدد لها.

كما ناقش الإجتماع موقف الغرفة من توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الحراري، ووجه باستمرار توفير الوقود، وإكمال جميع الخطط المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة لأهمية دورها في سد النقص وتنويع مصادر التوليد الكهربائي ، وتذليل كافة العقبات لإكمال إدخال محطة قري 3 إلى الخدمة.

كما استمع الإجتماع لتقرير مفصل عن موقف تشغيل جميع السدود في الفترة الحالية، مؤكداً استمرار ارتفاع وارد المياه والقيام بكافة الترتيبات اللازمة لمواجهة الانسياب في موسم الخريف، واتباع ما يلزم من تدابير في قطاع التوليد المائي مما يساهم في استقرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة السوداني