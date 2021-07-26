اعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام 2021 بالنيل الأزرق





أعلن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام 2021 حيث بلغت نسبة النجاح 65.8% .

واحرز المركز الأول ( م) التلميذ أحمد زاهر عباس عبد الرازق من مدرسة عمر بن الخطاب بمحلية الدمازين مجموع 279 درجة والاول ( م) التلميذة عرفات محمد عثمان بابكر من مدرسة السيدة عائشة بمحلية الروصيرص بمجموع 279 درجة.

وأكد حاكم اقليم النيل الازرق لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة شهادة مرحلة الاساس ان التعليم من أولويات حكومته وتعهد ببذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف المناسبة للنهوض بالتعليم.

وقدم العمدة التهنئة للتلاميذ المتفوقين والناجحين، داعياً الاسر وأولياء الأمور لتشجيع التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في هذا العام.

وثمن العمدة جهود وزارة التربية والتوجيه وكافة العاملين في الحقل التعليمي.

وقالت الاستاذة عائشة عامر الطاهر المدير العام لوزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف، إن الإستقرار الذي شهده الإقليم عقب توقيع اتفاقية السلام انعكس ايجاباً على العملية التعليمية.

وأكدت التزام وزارتها بإلحاق أبناء العائدين من اللجوء والنازحين بركب التعليم، كاشفةً عن أبرز ملامح خطة الوزارة في المرحلة المقبلة في مقدمتها زيادة نسبة الاستيعاب و التوسع في التعليم التقني والحرفي والعمل على سد النقص الحاد في المعلمين والعمال بجانب تفعيل التمييز الإيجابي للمعلمين بالريف.

وأثنت عائشة على جهود المعلمين والمعلمات وشركاء العملية التعليمية كافة والاشادة بدور حكومة الإقليم في اسناد التعليم بجانب القوات النظامية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات التعليمية على مستوى المحليات.

صحيفة السوداني