مخابز تشكو من زيادات في الدقيق والكهرباء والغاز





شكا أصحاب مخابز من زيادات كبيرة في سعر جوال الدقيق بواقع 800 جنيه وتذبذب في حصة الدقيق إبان إجازة العيد.

وأكد صاحب مخبز المهندس ببحري فاروق يوسف الخضر، من حدوث زيادات كبيرة في الدقيق ومدخلات صناعة الخبز، وقال لـ(الصيحة): نواجه أوضاعاً صعبة لاستمرار العمل في مجال إنتاج الخبز وهناك زيادة مستمرة في العمالة ودقيق المخابز وأصبحت

التكلفة لا تغطي إنتاج الخبز، مشيراً الى أن عملهم يستمر قرابة عشرين يوماً والتوقف لفترة 10 أيام المتبقية بسبب عدم توفر الغاز، وقطوعات الكهرباء وارتفاع ثمنها وهي من أكبر المشكلات التي تواجه عملهم.

وأكد أن سعر كرتونة الخميرة يتراوح ما بين 15 الى 16 ألف جنيه و جركانة الزيت بمبلغ 16 ألف جنيه

ونوه أن قطوعات الكهرباء المستمرة تضطرهم الى شراء الجازولين بسعر 6 آلاف جنيه للجركانة لخبز 4 جوالات دقيق.

وبلغ سعر العمالة 1200 والعتالة 70 جنيهاً لجوال الدقيق الواحد.

صحيفة الصيحة