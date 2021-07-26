عضو بقِوى الحُرية والتغيير لـ”باج نيوز”: لجنة مشتركة لتقييم أداء ولاة الولايات





كشفت قِوى إعلان الحُرية والتغيير عن تكوين لجنة مُشتركة لتقييم أداء ولاة الولايات لتحديد من سيتمّ تغييرهم.

وقال عضو المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير معتزّ صالح في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ لجنة التقييم سترفع خطابات للتنسيقيات الولائية لرفع تقارير حول أداء الوالي.

وأردف” هناك تقييم أيضًا من رئيس الوزراء، والجهاز التنفيذي لهُ رأي أيضًا.

وكشف معتز عن خلافات حول القوائم والتمثيل بشأن المجلس التشريعي.

وأضاف”هناك تقارير رفعت حول مشاكل التنسيقيات الولائية”.

وأوضح معتزّ عن إكمال تسع ولايات ترشيحاتها، مبينًا أنّ هناك إشكاليات تواجهها بعض ولايات شرق السودان ، الجزيرة، والنيل الأبيض وبعض ولايات دارفور، بجانب عدم توافق في كسلا وغرب كردفان.

وأشار عضو قوى الحرية والتغيير إلى أنّ لجنة التشريعي سترفع تقريرها في أقرب اجتماعٍ للمجلس المركزي.

وأضاف: لجنة التشريعي سترفع تقريرها في أقرب اجتماع للمجلس المركزي، وهي لجنة مفوضة من المجلس المركزي ، بعد رفع التقرير سيتم تحديد ماهية القرارات.

وفي الخامس من يوليو، أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية،بإعفاء جميع حكام الولايات اعتبارا من أغسطس المقبل.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز