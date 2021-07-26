وزير الطاقة والنفط: أبواب السودان مفتوحة لكافة الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار





أعلن وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد عن أنّ أبواب السودان ستكون مفتوحة لكافة الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بقطاع النفط والغاز،

والأثنين، ألتقى وزير الطاقة والنفط نائب رئيس شركة الخريف السعودية التي تعمل في السودان في قطاعي النفط والزراعة محمد طاهر علي.

وأوضح وزير الطاقة والنفط اهتمام الدولة بتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج، وأشار إلى أنّ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الوقود من شأنها أنّ تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار.

وكشف جادين عن وضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج النفطي لتلبية الاستهلاك المحلي والعودة إلى التصدير مرة أخرى.

وأضاف” الوزارة تعمل بصورة دؤوبة لإزالة التحديات التي تواجه الشركات في قطاع النفط والغاز”.

باج نيوز