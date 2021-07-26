المركزي يعلن قيام مزاد النقد الأجنبي الثامن بقيمة 50 مليون دولار





أعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الاجنبي الثامن يوم الخميس ويقدر حجم المزاد بحوالى 50 مليون دولار امريكي ، وذلك في اطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني ،وانفاذا لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار. ويقتصر المزاد بحسب (سونا)، على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي. وتقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات إستيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد. كما تقدم الطلبات بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد.

الخرطوم (كوش نيوز)