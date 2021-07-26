دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة بفيلم “حامل اللقب”





تشارك الفنانة المصرية دينا الشربيني، الفنان هشام ماجد بطولة الفيلم الجديد “حامل اللقب”، المُقرر البدء في تصويره خلال شهر أغسطس/آب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الرومانسية، حيث تقع دينا بقصة حب مع هشام ماجد، مع تداخل للأحداث بوجود مجموعة كبيرة من نجوم الفن.وكشفت دينا الشربيني عن سعادتها بالتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز، وقالت عنه أنه قدم لها الكثير والكثير من النصائح خلف الكاميرا، وترك لها مساحة كبيرة كي تكشف عن موهبتها، وأشادت أيضا بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني، ووصفته بطاقة تمثيل غير طبيعية وأنه من أكثر نجوم الفن الملتزمين داخل موقع التصوير، وتمنت ان تتكرر التجربة مرة أخرى لأنهم نجوم كبار وتتعلم منهم.

وشاركت دينا الفنانين: كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، حيث قالت عنه في تصريح لها لموقع “صدى البلد”: “أن فكرة الفيلم جديدة، وأردنا أن نجعل الناس لاترى الجانب السيء فقط من الزواج، فالفيلم نعتبره رسالة لبعض الأزواج”، بينما لم يحقق فيلم “ثانية واحدة” لدينا الشربيني الإيرادات المتوقعة له ويشارك في بطولته مصطفى خاطر.

سبوتنيك