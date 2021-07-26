خالد عمر يوسف يطالب بـ”رؤية متكاملة” لزيادة التوليد الكهربائي





وجّه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف قطاع الكهرباء بتقديم رؤية متكاملة لزيادة التوليد الكهربائي وخطوط النقل بالاستفادة من الفرص والإمكانات الحقيقية المتاحة حالياً لتسهم بدورها في حلّ مشكلة قطاع الكهرباء بصورة جذرية.

والأحد، ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة للمجلس اجتماع الغرفة الفرعية لقطاع الكهرباء في حضور وزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول الأمير ووكيلة المالية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي امنة ابكر عبد الرسول وممثلي شركات التوليد المائي والحراري والنقل والتوزيع وعدد من الوزارات.

وطالب خالد عمر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركات التوليد الحراري والمائي بعقد اجتماع يخصّص لمناقشة برمجة الميزانيات اللازمة لأعمال الصيانة حتى تبدأ في الوقت المحدد لها.

وبحث الاجتماع موقف الغرفة من توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الحراري، ووجه باستمرار توفير الوقود إلى جانب إكمال جميع الخطط المتعلّقة بإنشاء محطات توليد الطاقة المتجدّدة لأهمية دورها في سدّ النقص وتنويع مصادر التوليد الكهربائي، وتذليل كافة العقبات لإكمال إدخال محطة قري 3 إلى الخدمة .

باج نيوز