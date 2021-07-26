إثيوبيا: سد النهضة ليس تهديدا وعلى الذين يتهموننا خطأ أن يحتكموا للعقل





طالب وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي الذين يتهمون أديس أبابا خطأ أن يحتكموا للعقل، مشددا على أن سد النهضة “ليس تهديدا”.

وأضاف بيكيلي على “تويتر”: “سد النهضة هو الحارس لمجرى النهر من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف، ولكنه ليس تهديداً يجب على الذين يتهمون إثيوبيا خطأً أن يحتكموا للعقل، ويقدّروا استثمارها المفيد، ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضاً للمنطقة”.

ولفت وزير الري إلى أن تساقط الأمطار في مرتفعات إثيوبيا يجعل الفيضانات ممكنة، موضحا: “تتساقط الأمطار في مرتفعات إثيوبيا وتصل الكميات التي تصل إلى سد النهضة حاليا إلى أكثر من 6000 متر مكعب/ثانية وتجعل الفيضانات ممكنة”.

وأعلنت إثيوبيا، الاثنين، اكتمال مرحلة الملء الثاني لسد النهضة، وسط استمرار خلافاتها مع السودان ومصر، حول عملية ملء السد وتشغيله.

من جهته أعلن السودان اليوم الاثنين أن إيراد النيل الأزرق تزايد من 100 مليون إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم، داعية الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر خشية الفيضانات.

العربية نت