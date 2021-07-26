وزارة الري تدعو المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر





دعت الإدارة العامة الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري السودانية، المواطنين والجهات المُختصة باتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، نسبة للزيادة الكبيرة في إيراد نهر النيل. أعلنت وزارة الري، الاثنين عن زيادة كبيرة في إيراد نهر النيل الأزرق، حيث ارتفع من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ400%. وقالت الوزارة وفق صحيفة السوداني إنه مع تقدم فصل الخريف وزيادة معدلات الأمطار في الهضبة الإثيوبية، ظهر ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات “الروصيرص، سنجة، سنار، ود مدني والخرطوم”. وتوقعت الوزارة، استمرار زيادة المناسيب الثلاثاء؛ بمعدل نصف متر؛ في قطاع النيل الأزرق من سنار الى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

اللخرطوم ( كوش نيوز)