هنا الزاهد تنشر فيديو تحول أحمد فهمي إلى شخص “مرعب” بسبب “الأهلي”





شاركت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، أمس الأحد، مشهد فيديو لزوجها الفنان المصري، أحمد فهمي، حذرت فيه المتابعين من الجلوس معه عند حضوره مباريات كرة القدم.

وصورت الفنانة المصرية هنا الزاهد زوجها عند مشاهدته مباراة فريقه الكروي المفضل “نادي الأهلي” المصري، حيث ظهر في لحظات توتر شديد بسبب مجريات اللعب.

وظهر الفنان المصري أحمد فهمي، في الفيديو وهو بحالة قلق كبير وتوتر حيث وقف ورفع القميص وغطى كامل رأسه به وهو يشاهد المباراة.

وعلقت زوجة الفنان المصري على الفيديو الذي نشرته في خاصية “القصص” (الستوري) في “إنستغرام” موجه تحذيرا للمشاهدين من الجلوس مع زوجها أثناء حضور المباراة لأنه يقوم بتصرفات “غريبة ومرعبة” على حد وصفها.

وبحسب مجلة “سيدتي” المتخصصة بأخبار الفن، ظهر فهمي منفعلا بسبب تأخر نادي الأهلي المصري في النتيجة قبل نهاية المباراة.

وكتبت الزاهد على الحالة مازحة مع شريك حياتها: “أحمد فهمي محدش يقعد معاه وهو بيتفرج على الماتش عشان زي مانتوا شايفين بيعمل حاجات غريبة مرعبة”.

وسجل المتابعون ومحبي الفنانين المصرين مشهد الفيديو وشاركوه على نطاق واسع، وأشادوا به معترين أنه مشهد حقيقي يجسد حب الناس لكرة القدم.الجدير بالذكر أن الزاهد كانت قد أشادت بآخر أعمال زوجها في فيلم “العارف”، حيث كتبت على صفحتها في “إنستغرام”: “فيلم العارف إخراج، إنتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لأحمد عز مش بحبه كله هايل في الفيلم”، واعتبرت أن دور زوجها في الفلم كان “مفاجأة” بالنسبة لها.

سبوتنيك