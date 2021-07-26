الصحة الخرطوم تصدر تقريرآداء المستشفيات خلال عطلة العيد





اصدرت ادارة المستشفيات والمراكز المتخصصة بالادارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة الخرطوم اليوم تقريرها لآداء مستشفيات الولاية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك شمل كافة مستشفيات ولاية الخرطوم (٥٣) مستشفى . واكدت (بحسب سونا) المدير المكلف لادارة المستشفيات د.آلاء موسى ان الرسالة الاساسية للادارة تهدف لتقديم خدمات صحية عالية الجودة متاحة للجميع عبر الممارسات المبنية على البراهين والالتزام بمعايير الجودة مبينة ان التردد العام للمستشفيات بلغ (١١٨٧٣) حالة منها(٦٢٧٣) حالة بمنطقة الخرطوم و(٣٥٨٢) حالة بمنطقة امدرمان و(٢٠١٨)حالة بمنطقة بحري فيما بلغت جملة التردد بالصيدليات (٧٣٢٢) حالة وان اكثر عشرة مستشفيات ترددا كان اولها ابراهيم مالك التعليمي بعدد (٢٧١٠) حالة تليها مستشفيات الشعب التعليمي وبحري التعليمي وامدرمان التعليمي وبشائر الجامعي والبان جديد والشهداء والسعودي والجزيرة اسلانج والولادة ام درمان .

الخرطوم(كوش نيوز )