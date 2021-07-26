سمية الخشاب ترى نفسها زعيمة للعالم بعد سنوات وتقرر “منع الحروب وإعدام المتحرشين”





قالت فنانة مصرية شهيرة إنها ترى نفسها حاكمة للعالم بعد عشر سنوات، لافتة إلى أنها سوف تتخذ جملة من القرارات أبرزها منع الحروب وإعدام المتحرشين.

وفي دردشة مع المتابعين على حسابها الرسمي في “تويتر” قال الفنانة سمية الخشاب ردا على سؤال متعلق بتوقعاتها لمستقبلها بعد عشر سنوات “أرى نفسي أحكم العالم بعد 10 سنوات”.

يلا يا بيستيز اسالوني او اكتبوا اي حاجه وحشتوني

— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 25, 2021

وأضافت “عندما أحكم العالم سوف أصدر قانونا بحبس مؤيدي العنصرية، وسوف أحاكم كل الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين ويتدخلون فيما لا يعنيهم، كما سوف أصدر قرارا بإعدام كل المغتصبين والمتحرشين، وسأمنع الحروب”.

ووعدت سمية جمهورها بطرح ألبومها “الخليجي” قريبًا، معربة عن تمنياتها العمل مع المخرج الأمريكي روبرت بي ويد.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت عمر كمال في “كليب أوعدك” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور، كما شاركت الخشاب في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل موسى مع محمد رمضان، وهبة مجدي ونخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

سبوتنيك