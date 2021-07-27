تزايد إيراد النيل الأزرق إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم





أكدت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية في بيان امس، تزايد ايراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب الى 400 مليون متر مكعب في اليوم، خلال الاسبوع الماضي مع تقدم فصل الخريف وازدياد معدلات الأمطار بالهضبة الاثيوبية، مما ادى الى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص، سنجة، سنار، ودمدني والخرطوم.

وتوقعت الإدارة العامة استمرار زيادة المناسيب اليوم الثلاثاء (بمعدل نصف متر) في قطاع النيل الأزرق من سنار الى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم، وأشارت إلى أن خزان جبل أولياء شارف على اكتمال الملء الأول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات (مروي وسنار وسدي ستيت وأعالي نهر عطبرة) في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي.

ودعت الإدارة العامة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل متابعة موقف الفيضان.

صحيفة الصيحة