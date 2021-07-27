خُطة إسعافية عاجلة لحل مشكلة مياه بورتسودان





تَبنّت اللجنة الوزارية الخاصة بمُتابعة مُشكلة مياه الشرب في بورتسودان، خُطة إسعافية عاجلة لحل المشكلة.

وترمي الخطة لإقامة محطتي تحلية مياه وحفر (10) آبار بشكل فوري لمجابهة الحاجة الماسة لأزمة المياه بشكل مؤقت خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوفير ثلاثة آلاف متر مكعب يومياً لحين البدء في العمل على إنهاء الأزمة بشكل جذري.

وطالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم في تصريحات عقب الاجتماع الثاني للجنة بوزارة الري أمس، مواطني بورتسودان بعدم القلق بشأن الأزمة الحالية للمياه، وذلك استناداً إلى أنّ وزارته ستعمل على سد نقص التمويل لتنفيذ الخُطة الإسعافية بشكل عاجل لحين تحصيل دعم البنك الدولي الذي أُعلن عنه من قبل لمُعالجة مشكلة مياه الشرب بالسودان والبالغ (200) مليون دولار.

من جانبه، أكد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، أن اللجنة الوزارية ستقوم بزيارة ميدانية لمناطق البحر الأحمر تتفقد خلالها كافة أماكن موارد المياه عبر الأودية، والوقوف على السدود لمعرفة المشكلات التي تُواجهها، والعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بها جرّاء عمليات الأطماء والعمل على إزالتها، ولمعرفة حجم الأضرار التي لحقت بالخُطوط الناقلة لمياه الشرب، والعمل على إعادة تأهيلها على أن تبدأ عملية تنفيذ الخطة الإسعافية بتمويل يبلغ نصف مليون دولار.

صحيفة الصيحة