تحقيق: مصفاة الذهب غير معتمدة ولم تسجل رسمياً





كشف تحقيق أن مصفاة الذهب التابعة لبنك السودان غير معتمدة لنقص بعض الماكينات للحصول على نقاء purity of 999.9% وأن من اشتراها يعلم ذلك لا سيما وأن الشركة المصنعة شركة ايطالية وهي نفس الشركة المصنعة لمصفاة دولة عربية التي يتم ارسال الذهب إليها لاكمال تنقيته بالرغم من التزام الشركة المصنعة بارسال فريق للمراجعة النهائية حتى يتم اعتماد المصفاة وارسال الذهب لتلك الدولة غير كامل مواصفات النقاء فيما تشير المعلومات الى أن المصفاة لم يتم تسجيلها رسميا.

صحيفة الجريدة