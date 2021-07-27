متوفى يتحرك داخل الكفن أثناء صلاة الجنازة بمصر.. ويموت بعد وصوله المستشفى





عاد شخص في محافظة البحيرة بمصر إلى الحياة أثناء صلاة الجنازة عليه داخل المسجد، الأمر الذي أثار حالة من الذهول بين المشيعين.

وتشير التفاصيل وفقاً لوسائل إعلام مصرية إلى أن عدداً من المشيعين لاحظوا تحرك المتوفى في الكفن داخل النعش، أثناء صلاة الجنازة قبيل الدفن، ليقوموا على الفور بحل الكفن عن وجه المتوفى والتوجه به لأقرب مستشفى.

وأكد الأطباء بعد الكشف عليه، أن المذكور فارق الحياة، ليعود المشيعون مرة أخرى ويستكملوا مراسم الدفن.

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