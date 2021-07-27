فاطمة الصادق تشيد بالملك جمال فرفور





اشادت المدير العام لقناة الهلال الفضائية فاطمة الصادق بالفنان جمال فرفور وذلك بعد نجاح حفله الجماهيري الكبير الذي أقيم السبت الماضي بنادي الضباط تحت أجواء المطر.

وكتبت فاطمة الصادق عبر حسابها الرسمي بالفيسبوك قائلة:(في المطر ده كلو ملو المسرح، وفي المطر ده كلو قعدو لحدى النهاية يغنوا واتغطوا بالكراسي، عشان كده لمن نقول ده اسمه الملك، والاسم ده ما جاء ساي، جاء بتعب ومجهود وإقناع وإمتاع، شكراً يا فار وأنت في كل يوم تقدم درس جديد، ٦٥ ألف في مطر وظروف اقتصادية زي دي، درس جديد من الفرافير لمن يستوعبه).

صحيفة السوداني