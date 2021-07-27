مصدر مسؤول : إثيوبيا عجزت عن الملء الثاني لسد النهضة





كشف مصدر مسؤول -رفض ذكر اسمه -عن عجز اثيوبيا ، عن إكمال الملء الثاني لسد النهضة ،بواقع 13.5 مليار متر مكعب بسبب عدم اكتمال تشييد السد. وأكد المصدر لـ( السوداني ) انه تم ملء 3.5 مليارات متر مكعب فقط ، وقلل من حدوث أي تأثير على السودان من الملء الثاني للسد ، وقال “هذا الوضع يؤكد ضرورة اهمية وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل سد النهضة من ناحية الملء والتفريغ” ، مبينا ان الملء كان من المفترض أن يتم خلال 7 أعوام .

وعن تأثر الموسم الزراعي وحدوث فيضانات، أكد عدم تأثر الموسم الزراعي ، وقال :” سوف يكون انسياب المياه طبيعيا جدا ولا تحدث أي أضرار”.

وأوضح ان وزارة الري في فصل الخريف، درجت على تفريغ الخزانات من محتواها وفتح المياه بها لتعبر .

وأضاف :” ونتيجة لذلك بعد أن تأكد لوزارة الري ان اثيوبيا لم تستطع الملء الثاني بواقع 13 ونصف مليار متر مكعب قامت إدارة الخزانات بتفريغ محتوياتها المائية تحسبا للمياه الجديدة “.

وتابع :” هذا الإجراء طبيعي تقوم به الوزارة في كل عام لذلك من غير المتوقع ان تؤثر هذه العملية على حدوث فيضانات أو نقص في مياه الري”.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني