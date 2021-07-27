مذكرة حول الوضع السياسي الراهن ومؤشرات تدهور الوضع العام في البلاد تقدم لرئيس الوزراء





يلتئم اجتماع مشتركا الثلاثاء بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك واللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير والجبهة الثورية جناح مناوي، بمجلس الوزراء. وقال عضو اللجنة الفنية شهاب إبراهيم وفق صحيفة (السوداني)، إنهم سيقومون بتقديم مذكرة حول الوضع السياسي الراهن ومؤشرات تدهور الوضع العام في البلاد، موضحا انها تشير إلى ضرورة الاتفاق على مطلوبات وآليات وخارطة طريق من اجل التغيير فى مقدمتها التأكيد على وحدة قوى الحرية والتغيير والعودة إلى منصة التأسيس لإصلاح الوضع الانتقالي.

الخرطوم ( كوش نيوز)