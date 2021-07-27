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الدولار يسجل إرتفاعاً امام الجنيه السوداني والسوق الموازي يتفوق على البنوك
شهدت الأيام الماضية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إرتفاعاً في أسعار الدولار في السوق الموازي وأصبحت البنوك تقدم أسعاراً أقل من السوق الموازي بنحو 8 جنيهات.
يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 452.00 جنيهاً .
وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 م، وجاء السعر 443.81580 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 444- 446 جنيه للدولار وهي أسعار أقل من السوق السوداء بينما إغتنم السوق الموازي الفرصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ويتم تداول الدولار فيه على نحو 452 – 454 جنيهاً .
الخرطوم (كوش نيوز)