وزير الري يوجه (الارصاد) باعادة بث النشرة الجوية عبر التلفزيون والاذاعة





وجه وزير الري والموار المائية البروفيسور ياسر عباس،بتطوير الهيئة العامة للارصاد الجوي،لمواكبة القفزات الهائلة التي تنتظم العالم والاقليم ،وتقديم خدمة اكثر دقة في مجال توقعات الطقس وتنبؤات الامطار،كما وجه وزير الري خلال زيارة خاطفة اليوم لهيئة الارصاد،بضرورة عودة النشرة الجوية وتقديمها عبر التلفزيون القومي وكل الفضائيات السودانية ،لايصال المعلومات المطلوبة للمزارعين والرعاة وكافة المواطنين. وقالت حنان مجذوب،مديرة الهيئة العامة للارصاد عقب اجتماع مطول مع وزير الري بحضور مدراء الادارات،ان الزيارة تعتبر دورية ومواصلة لزيارات سابقة،للوقوف على اداء الهيئة والتطور الذي في مجال الارصاد،ومناقشة التقارير السنوية،بجانب الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة،وقالت ان الاجتماع تناول بشفافية عالية الكثير من المسائل،موضحة ان الوزير وجه بحتمية تاهيل الهيئة لمواكبة التطورات التي تجري في العالم والاقليم باعداد خطط واضحة ،ونشر التقارير والتوقعات الجوية ،مبينة ان البروفيسور عباس ابدى عددا من الملاحظات سنعمل على الاستفادة منها.

الخرطوم (كوش نيوز)